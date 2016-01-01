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منوعات

شخص يدهس قائد دراجة بسيارته لإفساده علاقته بحبيبتيه .. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:58 م
صدى البلد
أحمد شريف
سحق سائق سيارة فاخرة غاضب، قائد دراجة نارية في تصادم مروع، أسفر عن اصابة قائد الدراجة بجروح خطيرة، وذلك بسبب غضب سائق العربة من صاحب الدراجة، لإفساده علاقاته باثنتين من عشيقاته.

وبحسب "ديلي ميل"، كان جون بويل ماتشام 23 عاما يقود سيارة والده ، ليصطدم بجيمي كلارك وهو يقود دراجته النارية، وهو في طريقة إلى منطقة واتفورد العام الماضي، حيث جعل قائد الدراجة يطير في الهواء اثر اصطدامه العنيف به.

وقال كلارك لهيئة المحلفين، إن هناك "شعورا سيئا" بينه وبين بويل ماتشام لتعكيره صفو علاقاته باثنتين من حبيباته.

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