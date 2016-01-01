تصوير مشاهد من أبواب الشك بالغردقة

قرر المخرج أحمد سمير فرج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "ابواب الشك" فى مدينة الغردقة، والذى يقضى فيها ما يقرب من أسبوع تقريبا على ان يعود الى القاهرة لاستكمال باقى المشاهد، وذلك تمهيدا لعرض المسلسل فى الفترة المقبلة.



وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، وكل واحد يعيش فى دوامة الحياة، ويتم اكتشاف جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة.



"أبواب الشك" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد، وجيهان خليل، وعبدالرحمن أبو زهرة، وطارق صبري، وميار الغيطي، وتامر شلتوت، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة.