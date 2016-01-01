ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تصوير مشاهد من أبواب الشك بالغردقة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر المخرج أحمد سمير فرج تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "ابواب الشك" فى مدينة الغردقة، والذى يقضى فيها ما يقرب من أسبوع تقريبا على ان يعود الى القاهرة لاستكمال باقى المشاهد، وذلك تمهيدا لعرض المسلسل فى الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، وكل واحد يعيش فى دوامة الحياة، ويتم اكتشاف جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات، وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة.

"أبواب الشك" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وعائشة بن أحمد، وجيهان خليل، وعبدالرحمن أبو زهرة، وطارق صبري، وميار الغيطي، وتامر شلتوت، وينتمي إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة.

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي غدا

خالد الغندور يكشف مفاجأة مؤتمر الزمالك

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

استقبال حافل لبعثة البحر المتوسط بمطار القاهرة .. صور

سمير فرج: غاز حقل نور يعادل 3 أضعاف ظهر .. فيديو

شاهد.. قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي على نهر النيل

شاهد.. طارق لطفى وهشام سليم أول المعزين في الفنان مدحت مرسي

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قائد عملية محاولة اغتيال السيسي ..فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

غدا .. مؤتمر صحفي لنادى الزمالك

اليوم .. الحكم فى طعن أبو تريكة والمعزول مرسي على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

شوبير عن كاسبر شمايكل: الأب أسطورة والابن حارس رائع .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر
شاهد .. رسالة وزير الشباب لأبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط
اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟