علي جمعة: الجماعة الإرهابية لم تترب على أخلاق القصص القرآني

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من الأخلاق الطيبة ما تفعله الجماعة الإرهابية بعدما عاشوا بيننا وأكلوا معنا من طعامنا وشرابنا، ثم ينقلبوا علينا هذا الانقلاب باللسان والسنان.



وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «cbc»، أنه ورد في القصص القرآني ، وعلى وجه الخصوص قصة ضيوف النبي إبراهيم –عليه السلام-، والتي تبين حق كل من الضيف والمضيف، حيث إن المضيف عليه أن يقوم بواجبه ويكرم ضيفه، فيما أن على الضيف أن يأمنه ولا يؤذيه، ويصون العيش والملح على قول المصريين.



وأضاف أنه لو كانت الجماعات الإرهابية تربت على أخلاق القصص القرآني، لتعلموا الوفاء، مشيرًا إلى أنه ليس لديهم هذا الوفاء، ولن يفهموا حتى ما أقول.

