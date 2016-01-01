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شهيب يكشف عن خطة الإخوان البديلة والمجهضة في 30 يونيو ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:09 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال عبد القادر شهيب، الكاتب الصحفي، إن الإخوان جهزوا خطة بديلة لإعلان الحرب على المصريين إذا خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في 30 يونيو 2013.

وأضاف "شهيب"، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإخوان يفعلون كل شيء وأي شيء من أجل السلطة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة اغتيالات من الشخصيات العامة لاستعادة الحكم، وتم إجهاض مخططاتهم.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الإخوان كانوا يسعون لعمل اعتصامي رابعة والنهضة كنقطة انطلاق تنفيذ عمليات إرهابية في جميع أنحاء مصر، واغتيالات لشخصيات عامة.

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