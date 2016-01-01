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أخبار العالم

جيش الاحتلال ينشر قواته على الجبهة السورية في الجولان

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:03 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
حسام رضوان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نشر قوات إضافية على الجبهة السورية بالإضافة إلى تزويد عدد الدبابات والمدفعية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إن نشر القوات الإضافية وزيادة عدد الدبابات والمدفعية هو إجراء احترازي في ظل تصاعد القتال على الحدود بين قوات الجيش السوري والمسلحين.

وغرد جيش الاحتلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن "انتشار القوات هذا الصباح جاء في إطار الاستعداد والتأهب في ضوء التطورات الحادثة بهضبة الجولان السورية".

وتابع أن إسرائيل ملتزمة بساستها في عدم التدخل بالحرب الأهلية السورية.

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