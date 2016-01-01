شهيب يكشف عن الداعم الأساسي للإخوان في اعتصام رابعة ..فيديو

قال عبد القادر شهيب، الكاتب الصحفي، إن الإخوان استعانوا بالإدارة الأمريكية لتتوسط لهم بعد 3 يوليو، لاختيار بعض أعضاء الإخوان ضمن التشكيل الحكومي.





وأضاف "شهيب"، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمريكان كانوا الداعمين الأساسيين لاستمرار الإخوان في حكم مصر، وكذلك دعمهم في العمليات الإرهابية من أجل استعادة الحكم.





وأوضح الكاتب الصحفي، أن الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما الرئيس السابق، كان لديها أمل كبير في السيطرة على مصر من خلال حكم الإخوان لمصر، مشيرا إلى أنهم ساندوا الجماعة بكل الطرق، حتى تنفيذ العمليات الإرهابية.