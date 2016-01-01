تنظيم المناقصات والمزايدات وقرض ياباني بمناقشات النواب.. غدا

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.



كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليار و 626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية ، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم : برنامج دعم المدارس المصـرية اليابانية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 / 2 / 2018.



وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 / 9 / 2017.



كما تشهد أيضا، مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، والتي تقدر بالـ30 تقرير، فيما يلقى الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان عن برنـامج الحكـومة، يوم الثلاثاء.