ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تنظيم المناقصات والمزايدات وقرض ياباني بمناقشات النواب.. غدا

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:09 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليار و 626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية ، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم : برنامج دعم المدارس المصـرية اليابانية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 / 2 / 2018.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 / 9 / 2017.

كما تشهد أيضا، مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، والتي تقدر بالـ30 تقرير، فيما يلقى الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان عن برنـامج الحكـومة، يوم الثلاثاء.

ترشيحاتنا

رامى رضوان يشمت في راموس على طريقته الخاصة

العاهل البحريني: سنتجه إلى الصناعات العسكرية الدفاعية قريبا

نادي مجلس الدولة يهنئ الرئيس والشعب بثورة 30 يونيو

شاهد.. احتفالات الروس بعد تأهل منتخبهم لربع نهائي المونديال

هجوم ناري من محمد نصر على الأهلي ومجلس الإدارة

مؤيد العجان: أخطط لاستكمال تجربتي في الدوري المصري بعد الزمالك

ضبط مرتكبى واقعة السطو على فرع شركة أجهزة كهربائية بالدقى

محمد صلاح يعود بقوة لمنافسة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

عاجل.. انطلاق مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر

راموس سفاح ومتحرش.. قتل 5 صحفيين في جريمة هزت أمريكا.. صحفي أمريكي يكشف تفاصيل ليلة الرعب داخل غرفة أخبار كابيتال جازيت.. الشاهد الوحيد على المجزرة ماشفش حاجة والسبب عجيب

داعية إسلامي ينصح كل مكروب ومبتلى بـ 4 كلمات.. فيديو

مباراة اسبانيا وروسيا تسطر تاريخا جديدا في بطولة كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

فيديو

ماندزوكيتش يسجل أسرع ريمونتادا في تاريخ كأس العالم .. فيديو
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل كلمة مصر في فعاليات قمة نواكشوط
أحمد موسى: ائتلاف الضباط الملتحين خطط لاغتيال السيسي ..فيديو
أحمد موسى: لم يتظاهر أحد رغم فتح كل الميادين ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدف التعادل لكرواتيا أمام الدنمارك من خطأ قاتل ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟