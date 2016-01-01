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محافظات

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:34 م
صدى البلد
إيهاب عمر
ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس الإلهي لتدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكه وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

بحضور برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة،والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة والمئات من أقباط الكاثوليك وأهالي قرية درنكه. 

كانت مسيرة تقدمها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك و برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة،و الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الاباء والاساقفة والكهنة، جابت شوارع قرية دير درنكه وصولا لكنيسة العذراء سيدة الانتقال فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بافتتاح مزار العائلة المقدسة.

ومن المقرر مشاركة محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي مساء اليوم في افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

كانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسي السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور
بطريرك الكاثوليك يترأس قداس تدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط.. فيديو وصور

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