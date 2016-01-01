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اليوم .. إطلاق الحملة التوعوية السنين_الأولى_بتفرق

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:53 ص
اليوم .. إطلاق الحملة
اليوم .. إطلاق الحملة التوعوية "السنين_الأولى_بتفرق"
كتب محمد عبد المنعم
تشهد اليوم الاثنين غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وبرونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر فعاليات إطلاق الحملة التوعوية "السنين_الأولى_بتفرق"، والتى تنظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسف"، وذلك بديوان عام الوزارة فى إطار الجهود المبذولة من جانب الوزارة نحو تنمية الطفولة المبكرة وتعزيز الصحة البدنية والفكرية والنفسية للطفل في السنين الأولى من العمر في جو أسري صحي وسليم مع مراعاة الدور الإيجابي للتربية الوالدية وتأثيرها المباشر على الأطفال.

سيتضمن اللقاء تقديم عدد من العروض حول أهمية السنوات الأولى فى حياة الأطفال ودور الاب في التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة لحياة الطفل.

هذا ومن المقرر أن يشهد فعاليات الاحتفال عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بمجال الأمومة والطفولة حيث يتم استعراض تجاربهم الشخصية في تنشئة ابنائهم خلال السنوات الاولى من اعمارهم.

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