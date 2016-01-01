علي الكعبي عن خروج الكبار من المونديال: لا أحد في مأمن

‏علق الإعلامي الإماراتي علي الكعبي، على الخروج غير المتوقع لأكبر المنتخبات من بطولة كأس العالم، قائلا إن "حلم الفوز بكأس العالم كان محصورا على البعض ومُحرما على البعض!".



وتابع عبر حسابه على تويتر: "هذا المونديال يشهد ثورة أطاحت بكبار سقطوا بالضربة القاضية، وهي إشارة واضحة الى أنه لا أحد في مأمن، وأن الاجمل لم يأت بعد للبعض!".



وتأهل المنتخب الروسي اليوم الأحد إلى ربع نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 عقب فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا 4-3 بعد انتهاء المواجهة بالتعادل الايجابي 1-1.