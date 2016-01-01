ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحلام ترد على ماجدة الرومى برسالة نارية

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:14 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة أحلام تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ترد فيه على رسالة المطربة ماجدة الرومى عن حفلها الغنائى الذى أقيم فى المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وقالت أحلام توجه رسالتها إلى ماجدة الرومى: "نعم انتي تاج الفن وفخرنا الست #ماجده_الرومي وسعدت بسماع صوتك وكلامك ومحبتك لي وتواضعك يا كبيره الفن".

يذكر أن شهد حفل أحلام الذى أقيم فى ختام مهرجان موازين حضورا جماهيريا كبير وتفاعل معها الجمهور حيث قدمت عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور هناك.

ترشيحاتنا

ماكرون أغرب الحضور في القمة الأفريقية

ضبط مهربين للمخدرات بحوزتهما طن وربع بانجو.. فيديو

كأس العالم 2018.. تشكيل هجومى نارى لإسبانيا فى مواجهة روسيا

العاهل البحريني: سنتجه إلى الصناعات العسكرية الدفاعية قريبا

مدرب محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ راموس بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا

مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر

شاهد.. ماذا تعني رؤية محمد رمضان في المنام؟

وزير المالية: تم خفض دعم المواد البترولية لإضافته للسلع التموينية

الزمالك يقترب من التعاقد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا

نادي مجلس الدولة يهنئ الرئيس والشعب بثورة 30 يونيو

تعرف على قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها.. فيديو وصور

داعية إسلامي ينصح كل مكروب ومبتلى بـ 4 كلمات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

فيديو

ماندزوكيتش يسجل أسرع ريمونتادا في تاريخ كأس العالم .. فيديو
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل كلمة مصر في فعاليات قمة نواكشوط
أحمد موسى: ائتلاف الضباط الملتحين خطط لاغتيال السيسي ..فيديو
أحمد موسى: لم يتظاهر أحد رغم فتح كل الميادين ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدف التعادل لكرواتيا أمام الدنمارك من خطأ قاتل ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟