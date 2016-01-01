أحلام ترد على ماجدة الرومى برسالة نارية

نشرت المطربة أحلام تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ترد فيه على رسالة المطربة ماجدة الرومى عن حفلها الغنائى الذى أقيم فى المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.



وقالت أحلام توجه رسالتها إلى ماجدة الرومى: "نعم انتي تاج الفن وفخرنا الست #ماجده_الرومي وسعدت بسماع صوتك وكلامك ومحبتك لي وتواضعك يا كبيره الفن".



يذكر أن شهد حفل أحلام الذى أقيم فى ختام مهرجان موازين حضورا جماهيريا كبير وتفاعل معها الجمهور حيث قدمت عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور هناك.