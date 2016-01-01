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وزير المالية: تم خفض دعم المواد البترولية لإضافته للسلع التموينية

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:12 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة بحجمها التاريخى 1.42 تريليون جنيه منحازة بشكل كبير لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الموازنة الجديدة لديها انحياز متمثل فى تحسين المالية العامة للدولة ومؤشراتها مثل تحويل العجز الأولى لفائض أولى.

وأوضح "محمد معيط" أنه تم إعادة هيكلة الدعم بحيث بحيث تم تقييل الدعم المخصص للمواد البترولية والطاقة، لإضافته إلى المواد التموينية والسلع الأساسية ودعم رغيف الخبز، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.

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