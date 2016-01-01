تنمية الموارد بمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى التاريخ

قال المهندس معتز الدرملي مساعد أمين لجنة تنمية الموارد لحزب مستقبل وطن وعضو هيئة مكتب الجيزة، إنه يعتبر ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى التاريخ الحديث، حيث كانت ضد جماعة تدعى أنها تمثل الدين وتحتكره، وعلى الرغم من ذلك نجح الشعب فى إسقاط القناع عن هذه الجماعة واطاح بهم.



وأضاف الدرملي، أن الشعب المصرى أدرك أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الجماعة والتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية، وأدرك الشعب أن الجماعة لا تعرف معنى الوطن ولا تحترم التراب الوطنى، وأن ثورة المصريين فى 30 يونيو لم تكن مجرد مظاهرة سياسية بل كانت ثورة شعبية.



وتابع الدرملى، أن مشروعية حكم الإخوان سقطت بنزول هذه الملايين للشارع بقوة الشعب وارادته وعظمته ووعيه بأن هذه الجماعة كانت على وشك أن تفقد مصر هويتها واستقلالية تراب الوطنى والعودة به إلى الوراء لسنوات طويلة، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية كانت الدرع الواقي لثورة 30 يونيو وهى من وقفت خلف إرادة المصريين.

