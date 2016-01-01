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شهيب: أمريكا مولت 6 أبريل لإحداث تغيير في مصر ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:09 م
عمرو ممدوح
قال عبد القادر شهيب، الكاتب الصحفي، إن مصر تعرضت للاختراق من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية، وذلك قبل عام 2011، ومن أهم هذه المنظمات، منظمة ألمانية، ومنظمتان أمريكيتان.

وأضاف "شهيب"، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمريكان كانوا يمولون المنظمات لإحداث تغيير سياسي في عدد من الدول، من وجهة نظرهم، وذلك من خلال تدريب جماعات وحركات في هذه الدول.

وأوضح أنه تم تشكيل العديد من الحركات والائتلافات بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن المنظمات الأمريكية بدأت بتأسيس حركة 6 أبريل في مصر، مؤكدًا أن الحركة كانت تتلقى تمويلًا أجنبيًا لتحقيق أهداف هذه المنظمات الأمريكية في مصر.

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