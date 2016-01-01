شهيب: أمريكا مولت 6 أبريل لإحداث تغيير في مصر ..فيديو

قال عبد القادر شهيب، الكاتب الصحفي، إن مصر تعرضت للاختراق من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية، وذلك قبل عام 2011، ومن أهم هذه المنظمات، منظمة ألمانية، ومنظمتان أمريكيتان.





وأضاف "شهيب"، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمريكان كانوا يمولون المنظمات لإحداث تغيير سياسي في عدد من الدول، من وجهة نظرهم، وذلك من خلال تدريب جماعات وحركات في هذه الدول.



