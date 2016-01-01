قيادات كنسية ووزراء يشاركون في احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلي كنيسة العذراء مريم بالمعادي لحضور احتفالية دخول العائلة المقدسة بمصر.



ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء ومنهم الدكتور خالد عنان وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة والعديد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية والآباء الكهنة والشخصيات العامة.



كما شهدت الكنيسة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، ومنع دخول الحاضرين إلا بدعوات حضور الاحتفالية.



كما استعد فريق الكشافة لاستقبال قداسة البابا بالطبول ترحيبا بحضوره احتفالية دخول العائلة المقدسة مصر.