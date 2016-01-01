الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

أحرز منتخب الدنمارك، الهدف الأول في مرمى منتخب كرواتيا في الثانية 57 ويعتبر أسرع هدف في مباريات بطولة كأس العالم الحالي بروسيا.





بدأ اللقاء بهجوم دنماركي على الدفاعات الكرواتية وحصل لاعبوه على رمية جانبية وأحرز من خلالها هدفًا يعتبر الأسرع فى نهائيات مونديال روسيا فى الدقيقة الثانية.





ودفع زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا بتشكيلة جاءت على النحو التالي:

سوباسيتش فى حراسة المرمى وفرسالجكو ولوفرين وفيدا وسترينيتش ومودريتش وراكيتيتش وبروزوفيتش وبيريسيتش وريبيتش وماندزوكيتش.





واستعان أجي هاريدي مدرب الدنمارك بتشكيلة ضمت كلًا من: كاسبر شمايكل فى حراسة المرمى ويوراري وكجاير وكريستنسن ودلسغارد وجورجنسن وكنودسن وديلاني وإيركسين وبراثوايت وكورنيلس.