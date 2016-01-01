زعيم كوريا الشمالية وزوجته يتفقدان مصنع صابون.. صور

أشاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بصناعة الجمال في بلاده بعد تفقده الصابون والعطور في مصنع لمستحضرات التجميل برفقة زوجته.



وصُور الزعيم الكوري وهو يفتش على المنتجات المعبأة في زجاجات في منشأة سينويجو، التي تقع على الحدود مع الصين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، بدى على كيم الاهتمام، حيث تم وضع العشرات من قطع الصابون الوردي أمامه.



وانضمت إليه زوجته سول ريج-جو خلال جولته، في المصنع ، حيث ارتدت ثوب باللون الأصفر والأخضر، بينما كان يحيط بها الرجال الحراسة بالبدل السوداء.