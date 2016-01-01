السياحة تتأهب لموسم الحج .. رئيس العليا للحج والعمرة: تقسيم الحجاج على ٢٦ فرعا لشركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.. ومركزية النقل السياحى: تطلق خمس لجان فحص لاتوبيسات الحج البرى

إرسال 5 لجان لفحص الأتوبيسات السياحية بالمحافظات السياحية

نشترط ألا يتخطى موديل الاتوبيس 2009 وتركيب "جى بى اس" ومحدد السرعة

اليوم الأحد شهد أولى أيام عمل لجان فحص الأتوبيسات السياحية

لا توجد أي زيادة على برامج الحج البرى نتيجة ارتفاع أسعار السولار

بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين غدا الاثنين

تقسيم حجاج السياحة على ٢٦ فرعا لشركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية

تسهيل سترفع البصمة بمعدل ما يقرب من ٥١٥٠ حاجا في اليوم

إجراء البصمة الحيوية مجانية وواجبة على جميع الحجاج والأطفال

قال صبح عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إنه تم إرسال 5 لجان لفحص الأتوبيسات السياحية بالمحافظات السياحية بـ"شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، الإسكندرية" توفيرا للوقت والمجهود.أكد صبح فى تصريح لـ"صدى البلد" أن اللجان تضم مهندسين ومسؤولين من وزارة الداخلية لفحص الاتوبيسات السياحية فى المحافظات المذكورة سابقا ومن الاشتراطات ألا يتخطى موديل الاتوبيس 2009 بالإضافة إلى تركيب "جى بى اس" ومحدد السرعة.شدد رئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى على وجود 2 سائقين أساسى واحتياطى مسجلين بالوزارة حاصلين على دورتين النظرية و العملية وهناك تعليمات وتنبيهات شديدة حول عدم حصول السائقين على أى أموال بالإضافة إلى منع تحميل أى أغراض فوق الاتوبيسات.تابع أن اليوم الأحد شهد أولى أيام عمل لجان فحص الأتوبيسات السياحية بالإضافة إلى أننا لدينا 12 ألف حج برى يحتاجون 300 أتوبيس إلا أنه سيتم فحص أعداد اتوبيسات أكثر من هذا الرقم.وحول زيادة أسعار برامج الحج البرى نتيجة ارتفاع أسعار السولار أوضح أنه لا توجد أي زيادة على البرامج ونشدد على ذلك موضحا أن عمليات تمويل الاتوبيسات ليس جميعها من مصر إنما تمر بالأردن والسعودية والزيادة ليست مؤثرة.أشار إلى أن الوزارة وضعت الضوابط الخاصة بالحج والتشديد على إجراءات الفحص الفنى للاتوبيسات السياحية وذلك تلاشيا لأى أخطاء قد تحدث لنخرج بموسم ناجح.من جانبة أعلنت وزارة السياحة أن موعد بدء إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين هو غدا، الاثنين الموافق ٢ يوليو، وحتى الأحد ٨ يوليو ٢٠١٨.وأوضح مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات السياحية، إنه تم تقسيم أعداد الحجاج التابعين لشركات السياحة وعددهم ٣٦ ألف حاج على ٢٦ فرعا لشركة تسهيل المختصة بأخذ البصمة الحيوية، حيث ستقوم الشركة بأخذ البصمة بمعدل ما يقرب من ٥١٥٠ حاجا في اليوم.وأكد شلبي أن إجراء البصمة الحيوية مجانية، وأنها واجبة على جميع الحجاج والأطفال من سن ٦ سنوات وحتى ٨٠ سنة، ويتم عملها من خلال تقديم أصل جواز السفر.وقال إنه بالنسبة للمتقدمين إلى الحج وهم خارج مصر خلال الفترة المحددة لأخذ البصمة، تم الاتفاق مع شركة تسهيل أن يسجلوا البصمة وقت عودتهم إلى مصر.وأضاف شلبي أن ذلك يأتى فى إطار الدور الرقابي للوزارة للتسهيل على الحجاج المصريين ومتابعة أحوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، مشيرا إلى توجيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة تسهيل ليتم توزيع الحجاج جغرافيا حسب المحافظة التي يقيمون بها تسهيلا عليهم ولعدم حدوث تكدس أمام مكاتب شركة تسهيل لأخذ البصمة الحيوية.جدير بالذكر أن غرفة شركات السياحة كانت قامت بعمل بروتوكول بينها وبين شركة تسهيل لتنسيق المواعيد مع الشركات السياحية للتسهيل على الحجاج في أخذ البصمة، وضمان عدم حدوث تكدس أمام أفرع شركة تسهيل في المحافظات.