ماندزوكيتش يسجل هدف التعادل لكرواتيا أمام الدنمارك من خطأ قاتل ..فيديو

أدرك ماندزوكيتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا فى مرمى الدنمارك من خطأ دفاعى قاتل فى الدقيقة الثالثة فى المباراة المقامة حاليا في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا.





بدأ اللقاء بهجوم دنماركي على الدفاعات الكرواتية وحصل لاعبوه على رمية جانبية وأُحرز من خلالها هدف يعتبر الأسرع فى نهائيات مونديال روسيا فى الدقيقة الثانية.





واستغل ماندزوكيتش خطأ دفاعي للاعبي الدنمارك داخل منطقة الجزاء وسط حالة من الإرتباك وتلقى كرة اصطدمت فى وجه مدافع المنافس سددها بقوة في شباك الحارس معلنا هدف التعادل.