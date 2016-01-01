بعد هزيمة إسبانيا .. جماهير ليفربول تشمت في راموس: حق محمد صلاح رجع

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب الصفعة المدوية التي تلقاها اليوم منتخب إسبانيا أمام نظيره الروسي، الذي تأهل للدور الربع النهائي بمونديال كأس العالم 2018.



ودشن عدد من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، حملة سخرية شديدة على موقع "تويتر" بعد انتشار صور لبكاء مدافع المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس بعد هزيمة منتخبه أمام الدب الروسي، وهو ما اعتبره البعض انتقامًا لنجم المنتخب المصري، محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة على يد راموس، في نهائي دوري أبطال أوروبا تسببت في غيابه عن أولى مباريات المنتخب المصري في المونديال أمام أوروجواي.



وكان المنتخب الإسباني من أقوى المرشحين للصعود للدور ربع النهائي والفوز على روسيا في ثمن نهائي المونديال، إلا أن لاعبي البلد المضيف فجروا المفاجأة وصمدوا خلال 120 دقيقة أمام الأرمدة الإسبانية المدججة بالنجوم، ليحرزوا التأهل بفضل ركلات الترجيح 4-3.



وكان الوقت الرسمي انتهى بالتعادل هدف لهدف، سجل سيرجيو راموس هدف التقدم في الدقيقة 12 وسجل المهاجم دزيوبا في مرمى الحارس دافيد دي خيا في الدقيقة 41 بركلة جزاء.

