ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رياضة البرلمان تكرم البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:27 م
أبطال مصر بدورة ألعاب
أبطال مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط - أرشيفية
عبدالله خالد
هنأ المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة بمدينة تراجونا إسبانيا بمناسبة تحقيقها لـ 45 ميدالية متنوعة.

وأصدر "فرج" بيان تهنئة لبعثة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وفخره بالبعثة وما حققته من إنجاز خلال منافسات ألعاب الدورة وحصدها 45 ميداليا، من بينها 18 ميدالية ذهب، و11 فضة، و16 برونزية، والتي احتلت بها المركز الخامس في الدول المشاركة في الدورة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بجهود البعثة المصرية برئاسة المهندس هشام نصر في متابعة كل الأمور الإدارية والفنية من خلال تواصلها المستمر مع الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالدورة لتذليل أي عقبات تواجهها، كما أثنى على الدعم الكامل المقدم من السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا للبعثة المشاركة في الدورة.

وشدد على أنه قد حان الوقت للإهتمام بالألعاب الفردية بذات القدر الذي تحظى به الألعاب الجماعية مثل لعبة كرة القدم، في ظل الإنجازات التي باتت تحققها تلك الألعاب في المحافل الرياضية القارية والدولية، رغم محدودية إمكانياتها المادية وعدم توافرها بالشكل الملائم لها.

وكشف عن أن لجنة الشباب والرياضة سيقيم حفل تكريم للبعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط نظرًا لما حققته من إنجازات، وتأكيدًا على تقدير الدولة لكل من يرفع من شأنها في شتى المحافل ومن بينها الرياضة.

ترشيحاتنا

هجوم ناري من محمد نصر على الأهلي ومجلس الإدارة

مدرب الأهلى : فخر لى العودة لتدريب سبورتنج لشبونة.. صور

المترو: 50 جنيها غرامة مخالفة تعليمات الاستخدام بمحطتى المرج

مارادونا يفتح النار على منتخب الأرجنتين

تعرف على قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاحها.. فيديو وصور

عاجل.. انطلاق مباراة كرواتيا والدنمارك بث مباشر

رامى رضوان يشمت في راموس على طريقته الخاصة

قصة طفل اغتالته رصاصات شاب طائش بالمنوفية.. صور

مباراة اسبانيا وروسيا تسطر تاريخا جديدا في بطولة كأس العالم

حارس الأهلي يقرر اعتزال كرة القدم والتفرغ للتدريب

نجيب ساويرس يكشف دور محمد صلاح وراغب علامة في هزيمة إسبانيا أمام روسيا

شاهد.. ماذا تعني رؤية محمد رمضان في المنام؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

قضايا الدولة: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من الظلمات إلى النور

موضة جديدة لإكسسوارات الشعر.. صور

فيديو

ماندزوكيتش يسجل أسرع ريمونتادا في تاريخ كأس العالم .. فيديو
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل كلمة مصر في فعاليات قمة نواكشوط
أحمد موسى: ائتلاف الضباط الملتحين خطط لاغتيال السيسي ..فيديو
أحمد موسى: لم يتظاهر أحد رغم فتح كل الميادين ..فيديو
ماندزوكيتش يسجل هدف التعادل لكرواتيا أمام الدنمارك من خطأ قاتل ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟