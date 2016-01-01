رياضة البرلمان تكرم البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط

هنأ المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة بمدينة تراجونا إسبانيا بمناسبة تحقيقها لـ 45 ميدالية متنوعة.



وأصدر "فرج" بيان تهنئة لبعثة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وفخره بالبعثة وما حققته من إنجاز خلال منافسات ألعاب الدورة وحصدها 45 ميداليا، من بينها 18 ميدالية ذهب، و11 فضة، و16 برونزية، والتي احتلت بها المركز الخامس في الدول المشاركة في الدورة.



وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بجهود البعثة المصرية برئاسة المهندس هشام نصر في متابعة كل الأمور الإدارية والفنية من خلال تواصلها المستمر مع الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالدورة لتذليل أي عقبات تواجهها، كما أثنى على الدعم الكامل المقدم من السفير عمر سليم سفير مصر بإسبانيا للبعثة المشاركة في الدورة.



وشدد على أنه قد حان الوقت للإهتمام بالألعاب الفردية بذات القدر الذي تحظى به الألعاب الجماعية مثل لعبة كرة القدم، في ظل الإنجازات التي باتت تحققها تلك الألعاب في المحافل الرياضية القارية والدولية، رغم محدودية إمكانياتها المادية وعدم توافرها بالشكل الملائم لها.



وكشف عن أن لجنة الشباب والرياضة سيقيم حفل تكريم للبعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط نظرًا لما حققته من إنجازات، وتأكيدًا على تقدير الدولة لكل من يرفع من شأنها في شتى المحافل ومن بينها الرياضة.