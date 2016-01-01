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اقتصاد

هالة السعيد: الاستثمار في الثروات البشرية هدف مشترك بين مصر والإمارات

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:00 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر مصر للتميز الحكومي سيوفر فرصة مهمة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي، وصولًا إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية.

وأكدت هالة السعيد في تصريحات صحفية، أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة في المؤسسات هو هدف مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يسعى المؤتمر إلى التركيز عليه بما يخدم الرؤية المشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومي.

وتستضيف مصر مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، والذى تعقده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبتشريف رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي يومي 3 و4 يوليو وذلك فى إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي.

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