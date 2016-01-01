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كأس العالم

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:17 م
هدف الدنمارك
هدف الدنمارك
يسرى غازى
أحرز ماتياس يورجنسن، لاعب منتخب الدنمارك، أسرع هدف في تاريخ كأس العالم منذ يونيو البطولة الأخيرة 2014 بالبرازيل عندما سجل كلينت ديمبسي أمام غانا بعد 29 ثانية.

وسجل ماتياس يورجنسن لاعب الدنمارك الهدف الاول لمنتخب بلاده فى الثانية 57 من عمر اللقاء فى المباراة المقامة حاليًا في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا.

واستغل ماندزوكيتش، خطأ دفاعيًا للاعبي الدنمارك داخل منطقة الجزاء وسط حالة من الارتباك وتلقى كرة اصطدمت فى وجه مدافع المنافس سددها بقوة في شباك الحارس معلنا هدف التعادل.

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو
هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو
هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو
هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو
هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو
هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

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