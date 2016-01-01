الأوقاف تعلن عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم لإعداد متسابقين يستعان بهم للترشح في المسابقات الدولية والتي ستجرى خلال العام المقبل وذلك في عدة فروع.



وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم الأحد، أن الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة ويشترط في المتسابق، أن يكون حافظا لمتن الشاطبية كاملًا مع القدرة على الاستشهاد بالمتن، وأن يكون متقنًا للقراءات إفرادًا وجمعًا بطريقة الوقف، وألا يزيد سن المتسابق عن أربعين عامًا وألا يقل عن ستة عشر عامًا .



وأضافت والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وفهم أحكامه ومقاصده العامة ، مع معاني المفردات للذكور والإناث بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن خمسة وعشرين عامًا، منوهة بأن الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الصوت الحسن للذكور والإناث بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن أربعين عامًا وألا يقل عن ستة عشر عامًا.



وتابعت: أما الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات للذكور والإناث ، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه على الراغبين في دخول المسابقة التقدم بطلباتهم للمديرية التابعين لها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخه.



