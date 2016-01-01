بث مباشر.. احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة لمتابعيه، بنقل بث مباشر لاحتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر.





ويقوم بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني اليوم، الأحد، بإحياء الاحتفالية، بمناسبة دخول العائلة المقدسة إلى الدولة المصرية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم في المعادي.



