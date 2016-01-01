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بث مباشر.. احتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:32 م
محمد الصاحى
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة لمتابعيه، بنقل بث مباشر لاحتفالية دخول العائلة المقدسة لمصر.

ويقوم بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني اليوم، الأحد، بإحياء الاحتفالية، بمناسبة دخول العائلة المقدسة إلى الدولة المصرية، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم في المعادي.

ويشارك في الاحتفالية عدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسؤولين، ويجدر الإشارة إلى أن كنيسة السيدة العذراء مريم القائمة في المعادي تأتي من ضمن المواقع التي زارتها العائلة المقدسة أثناء تواجدها على الأراضي المصرية، وقد سُميت بهذا الاسم بسبب مرور السيد مريم العذراء بتلك المنطقة.

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