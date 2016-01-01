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اقتصاد

المالية: 32.4 مليار جنيه حصيلة ضرائب الممتلكات في 8 أشهر

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة ضرائب الممتلكات خلال الـ8 أشهر الأخيرة بقيمة بلغت 32.4 مليار جنيه مقارنة بـ21.944 مليار جنيه بنهاية الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي 2016/2017 بفارق 10.5 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن الضرائب الدورية علي المملتكات بلغت 2.1 مليار جنيه بنهاية الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الماضي ومقارنة بـ1.4 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة.

وأضاف التقرير ان ضريبة الأراضي بلغت حصيلتها 127 مليون جنيه في الـ8 أشهر الأخيرة ومقارنة بـ169 مليونا بنفس الفترة المناظرة.

وبلغت حصيلة ضرائب المباني نحو 1.96 مليار جنيه مقابل 1.23 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

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