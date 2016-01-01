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أخبار البلد

أسقف المعادي يشكر الرئيس لاهتمامه بإحياء مسار العائلة المقدسة

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:34 م
صدى البلد
مايكل حنا
رحب الأنبا دانيال الاسقف العام لكنائس المعادى سكرتير المجمع المقدس، بجميع الحاضرين في احتفالية العائلة المقدسة بكنيسة العذراء مريم بالمعادي ، لافتا إلى ان مسيرة العائلة المقدسة حملت الخير لبلادنا مصر.

وقدم الانبا دانيال خلال كلمته في الاحتفالية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بمسار العائلة المقدسة وتقديم كافة التسهيلات لاحياء الاماكن التى زارتها العائلة المقدسة، كما قدم الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لجهوده في هذا المجال.

حضر الاحتفال مجموعة من الآباء الاساقفة والكهنة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة والفنانين والمثقفين وعدد من قيادات وزارات السياحة والاثار والثقافة.

وبدأت الاحتفالية بوقوف الحاضرين وعزف النشيط الوطني وعرض فيلم تسيجيلي عن مسار العائلة المقدسة بمصر .

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