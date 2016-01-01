استشاري يضع روشتة نصائح لمرضى السرطان لتخفيف آلامهم

أكد الدكتور رامى حلمي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، أن مريض السرطان يجب أن يعيش حياة طبيعية هادئة برغم آلامه وأوجاعه، وذلك من خلال اتباع النصائح العامة التي يجب أن يسير عليها، مثل الاهتمام بالتغذية وتناول الطعام الصحيّ والاهتمام بعدد مناسب من الوجباتِ الغذائية المتوازنة، كما يمكن تناول الطعام ببطء وليس بشكلٍ سريع.





وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية، إن مريض السرطان يجب التعامل مع تغذيته بحذر واهتمام، وعليه تناول وجبة الإفطار لأنها تعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتقدم صحة المريض، كما يجب عدم الإكثار من تناولِ اللحوم الحمراء وتجنب الأطعمة المالحة والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو تحتوي على نسبة من السكريات.





وأضاف أن فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام من أشهر الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتقسيم الوجبات الرئيسية إلى 6 وجبات صغيرة يمكن تناولها على مدار اليوم وبالتالي يمكن التمتع بوزن صحي، كما يمكن الحصول على مكملات البروتين بعد استشارة الطبيب.



