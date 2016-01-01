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أخبار البلد

استشاري يضع روشتة نصائح لمرضى السرطان لتخفيف آلامهم

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:18 م
صدى البلد
محمود نوفل
أكد الدكتور رامى حلمي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، أن مريض السرطان يجب أن يعيش حياة طبيعية هادئة برغم آلامه وأوجاعه، وذلك من خلال اتباع النصائح العامة التي يجب أن يسير عليها، مثل الاهتمام بالتغذية وتناول الطعام الصحيّ والاهتمام بعدد مناسب من الوجباتِ الغذائية المتوازنة، كما يمكن تناول الطعام ببطء وليس بشكلٍ سريع.

وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية، إن مريض السرطان يجب التعامل مع تغذيته بحذر واهتمام، وعليه تناول وجبة الإفطار لأنها تعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتقدم صحة المريض، كما يجب عدم الإكثار من تناولِ اللحوم الحمراء وتجنب الأطعمة المالحة والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو تحتوي على نسبة من السكريات.

وأضاف أن فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام من أشهر الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتقسيم الوجبات الرئيسية إلى 6 وجبات صغيرة يمكن تناولها على مدار اليوم وبالتالي يمكن التمتع بوزن صحي، كما يمكن الحصول على مكملات البروتين بعد استشارة الطبيب.

وأشار الدكتور رامي حلمي استشاري الجراحة العامة والأورام، إلى أنه في حال تعرض مريض السرطان للإسهال يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والسعرات الحرارية وقليل الألياف مثل الأرز والمكرونة وعصير التفاح وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار وتجنب المشروبات الغازية.

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