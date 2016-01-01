متحدث الوزراء يكشف تفاصيل كلمة مصر في فعاليات قمة نواكشوط

كشف السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل كلمة مصر في فعاليات القمة الإفريقية الـ 31 في موريتانيا بحضور 22 رئيس دولة وحكومة، والمستمرة حتى غد.



وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر تسعى دائما لتعزيز علاقتها مع الدول الإفريقية كافة، موضحا أن هناك اتفاقيات لتعزيز التعاون الأفريقي بكافة الإمكانيات المتاحة وتعزيز التبادل التجاري.



وأوضح أن القمة خطوة إلى الأمام لتحقيق طموح الشعوب الإفريقية، مشيرا إلى أن القمة تعقد تحت شعار الانتصار في معركة الفساد في إطار اهتمام القارة الافريقية بالتنمية الاقتصادية منها الفساد والارهاب والإصلاح المؤسسي.



وأشار إلى أن هناك توجها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب الموريتاني للتأكيد على مواصلة الجهود بالتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة تتم برئاسة وزراء الخارجية البلدين تتولى متابعة كل الموضوعات المطروحة للتنسيق في عدد من القضايا خاصة على الصعيد الإفريقي.



ونوه إلى أن رئيس الوزراء تناول موضوعين مهمين هما منطقة التجارة الحرة القارية، وضرورة خلق فرص لرجال الأعمال والمستثمرين داخل القارة ويكون هناك تحرير تجارة السلع، وهناك اهتمام بالصناعات الوليدة بالاضافة إلى الأعمال المشتركة والإصلاح المؤسسي ودعم مصر مع الاتحاد الأفريقي.