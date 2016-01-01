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اقتصاد

غدا.. التخطيط تنظم مؤتمر التميز الحكومي برعاية السيسي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:00 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي
تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر مصر للتميز الحكومي في عامه الأول 2018، يومي 3 و4 يوليو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي المؤتمر تأكيدًا على سعي الحكومتين المصرية الإماراتية إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في الارتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها والسعي إلى تسريع وتيرة الحصول على تلك الخطوات، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية إلى جانب إدخال مجالات التدريب.

ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية في العمل الحكومي تتمثل في الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، القدرات الحكومية، الخدمات الذكية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب الناجحة في مصر والإمارات لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ما بين الجانبين المصري الإماراتي، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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