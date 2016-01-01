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اليوم .. جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:49 ص
اليوم .. جامعة بنها
اليوم .. جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو
إبراهيم الهوارى
تنظم جامعة بنها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي احتفالية كبرى بجميع كليات الجامعة للاحتفال بثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية إذاعة الأغاني الوطنية ووقفات تأييد للقيادة السياسية، اعترافًا بالدور التاريخي الذي لعبته لحماية مصر ومواجهة الأخطار التي هددتها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للمؤامرات التي حاولت إسقاط الدولة المصرية.

وطالب رئيس جامعه بنها عمداء الكليات بإبراز الدور الوطني للقوات المسلحة والشرطة المدنية في التصدي للإرهاب وتقديم المئات من الشهداء والمصابين دفاعًا عن الوطن وحماية مقدراته ومواطنيه، وأشاد القاضي بما أظهره الطلاب في مختلف الكليات من وعي وانتماء وحب للوطن.

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