الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

فجر منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة السلة، كبرى مفآجات المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسلة، المقرر إقامتها صيف 2019 بالصين، عقب فوزه على نظيره الأنجولي بنتيجة 66 - 56.



وارتفع رصيد منتخب الكونغو للنقطة رقم 8 يحتل بهم المركز الثالث، ليصبح لزامًا على منتخبنا الوطني الفوز على المغرب لضمان العبور للدور الثاني.



ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره المغربي بعد قليل في ختام لقاءات التصفيات المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 29 يونيو وتستمر حتى 1 يوليو الجاري.