ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بسبب غسيل الشبكات

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:54 ص
اليوم .. انقطاع المياه
اليوم .. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بسبب غسيل الشبكات
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية عن قطع المياه بمدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى وذلك بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين ضرورة تدبير أحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

ترشيحاتنا

ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور

ذا صن البريطانية تسخر من بكاء راموس: انتقام إلهي بسبب محمد صلاح

شاهد .. ماذا قال رئيس الحكومة الروسية عن أداء منتخب بلاده أمام إسبانيا

أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قائد عملية محاولة اغتيال السيسي ..فيديو

شاهد.. تعليق محمد صلاح على خروج المنتخبات الكبرى من كأس العالم

زعيم كوريا الشمالية وزوجته يتفقدان مصنع صابون.. صور

شاهد.. احتفالات الروس بعد تأهل منتخبهم لربع نهائي المونديال

شوبير: جروس مديرا فنيا للزمالك ..فيديو

وزير التعليم لـ صدى البلد: فتح باب التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية..غدًا

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

بعد هزيمة إسبانيا .. جماهير ليفربول تشمت في راموس: حق محمد صلاح رجع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر
شاهد .. رسالة وزير الشباب لأبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط
اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟