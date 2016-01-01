اليوم .. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بسبب غسيل الشبكات

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية عن قطع المياه بمدينة القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى وذلك بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.



وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين ضرورة تدبير أحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

