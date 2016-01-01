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فن

سميرة أحمد: عرض بالحب هنعدى فى رمضان 2019 ونواصل التحضير للعمل

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:53 م
صدى البلد
أحمد عمر البهى
أكدت الفنانة سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنه لا صحة عن تأجيل مسلسل "بالحب هنعدى " بشكل نهائى, مؤكدة أن العمل من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2019 القادم , ولن يتم إذاعته فى مواسم درامية خارج رمضان.

وأضافت "سميرة": أنها ستستأنف التحضير للعمل مع المخرجة رباب حسين خلال الأيام القادمة, بعد أن كان من المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان الماضى.

وأضافت: تتمنى أن يصدر قرارًا خلال الفترة القادمة بشأن إعادة إقامة عيد الفن المصرى مرة أخرى , بعد أن توقف لسنوات طويلة.

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