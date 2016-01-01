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اقتصاد

اليوم .. بدء العمل بالبنوك بعد إجازة 30 يونيو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
يعود الجهاز المصرفي اليوم الإثنين للعمل بعد إجازته التي قررها البنك المركزي المصري اعتبارا من أمس الأحد، بمناسبة الذكري الخامسة علي احداث ثورة 30 يونيو.

وحصل الجهاز المصرفي علي 3 أيام إجازة خلال الأسبوع الماضي والجاري من بينها إجازة لمدة يومين اعتبارا من الجمعة والسبت الماضيين بالاضافة لليوم الأحد.

واعلن البنك المركزي المصري خلال الخميس الماضي اعتبارا الأحد، إجازة رسمية بمناسبة ذكري 30 يونيو و تعطيل العمل بالبنوك و العودة لاستئناف النشاط في اليوم التالي.

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