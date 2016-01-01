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اقضي على مشكلة آثار الحبوب بهذه الطريقة

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:58 م
صدى البلد
علا أحمد
ترغبين التخلص من آثار الحبوب السيئة، ولا تعلمين ما يجب القيام به للتخلص من تلك الأزمة التي تسبب لك الضيق الشديد، ولا تجلعك تتمكنين من الظهور بإطلالة مميزة.

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة آثار الحبوب السيئة، وذلك من خلال المكونات الآتية:

المكونات المطلوبة:
ماء ترمس.
لبن بودرة.

الطريقة:
تخلط المكونات معا فى وعاء واحد.
ضعي الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة.
ازيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر.

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