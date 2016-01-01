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برلمان

برلمانية: هناك فصول بها أكثر من 100 طالب.. وتطالب بإعادة توزيعهم

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:00 م
الكثافة الطلابية
الكثافة الطلابية
عبدالله خالد
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن قانون التعليم الجديد، كفل لوزير التربية والتعليم زيادة الكثافة المقررة أو القبول بالمدارس فوق الكثافة بنسبة 10% بخلاف النسبة المقررة للمحافظين، نظرًا لظروف بعض الطلاب وبعدهم عن المدارس الأخرى.

وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" إننا نتمنى ألا تتعدى نسبة الكثافة عن 10% فقط، مشيرة إلى أن هناك بعض المناطق المزدحمة ويوجد بها نقص في المدارس يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد بمدارسها من 100 إلى 110 طلاب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن نتحكم في عدد الطلاب في الفصول إلا من خلال إعادة توزيع الطلاب في المدارس، ذلك يتطلب دراسات كبيرة لكي يكون في مصلحة الطالب.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه لابد من بزيادة عدد الفصول والمدارس في الفترة المقبلة استعدادا للعام الدراسي القادم، كحل بعيد المدى، بالإضافة إلى أن عمل حملات إعلامية بمواجهة الزيادة السكانية، والتحكم في النمو السكان غير المحدود، ولكن على الجميع التكاتف الآن للنهوض بالتعليم، وتطوير المدارس التعليمية.

وطالبت النائبة ماجدة نصر، رجال الأعمال بالتدخل في مشكلة نقص المدارس عن طريق بناء مدارس خاصة بمصاريف مخفضة، لتخفيف العبء من المدارس الحكومية، وطالبت الحكومة بإجراء دراسة دقيقة لإعادة توزيع الطلاب في المدارس من المكدسة للمدارس القريبة منها غير المكدسة.

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