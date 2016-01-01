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فن

انهيار الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء مدحت مرسي..فيديو وصور

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:47 م
صدى البلد
محمد بدران
انهارت الفنانة سميرة عبد العزيز، ودخلت في نوبة بكاء أثناء تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل مدحت مرسي، بدار مناسبات المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

ويتلقى العزاء نجليه المخرج أحمد مدحت والمؤلف أيمن مدحت، وعدد من الأسرة والأصدقاء.

وكان مرسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ68 عاما.

يذكر أن الفنان مدحت مرسي، والد المخرج أحمد مدحت والمؤلف أيمن مدحت، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها، منها رأفت الهجان، بطل من الصعيد، ظرف أسود، دهشة، الطريق إلى إيلات" وغيرها.
انهيار الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء مدحت مرسي..فيديو وصور
انهيار الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء مدحت مرسي..فيديو وصور
انهيار الفنانة سميرة عبد العزيز في عزاء مدحت مرسي..فيديو وصور

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