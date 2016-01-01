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محافظات

محافظ الجيزة يكرم 50 طالبا من حفظة القرآن بقاعة نادي الشرقية للدخان

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:46 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
نظمت محافظة الجيزة اليوم بالتعاون مع المكتب الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم ضمن مبادرة "في حب كتاب الله " التي نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان.

وحضر الحفل كل من اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة وعبدالرحمن الشهاوي سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ هشام عبدالله مدير المكتب الأزهري لتحفيظ القرآن وخالد الدومة المنسق العام والمستشار الإعلامي لمبادرة في حب كتاب الله والدكتور عبدالوارث عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وتم تكريم 50 طفلا من حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الجيزة بقاعة سيد درويش.

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