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فن

أشرف زكى وعمرو سلامة يشاركان في عزاء الفنان مدحت مرسي ..فيديو و صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:56 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة فردوس عبد الحميد، ومفيد عاشور، والفنان جمال يوسف ، والفنان محمد نشأت، والفنان سامى مغاورى، والفنان فكري صادق، ومحمد الاباصيرى، والفنان مراد فكري، والمخرج عمرو سلامة، والفنان اسماعيل حكيم، وحازم فؤاد، وهانى التابعي، والفنان اشرف مصيلحى، في عزاء الفنان الراحل مدحت مرسي، المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان مرسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ68 عاما.

يذكر أن الفنان مدحت مرسي، والد المخرج أحمد مدحت والمؤلف أيمن مدحت، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها، منها رأفت الهجان، بطل من الصعيد، ظرف أسود، دهشة، الطريق إلى إيلات" وغيرها.

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