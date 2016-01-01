عبدالمنعم سعيد: 30 يونيو حمت مصر من التحول إلى إيران

قال الكاتب الصحفي، عبدالمنعم سعيد، إن ثورة 30 يونيو منعت قيام دولة دينية فاشية في مصر.



وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « ثورة 30 يونيو، أوقفت موجة التحول إلى الفاشية الدينية بالمنطقة بأكملها، ومنعت مصر من أن تصبح كإيران»، مشيرا إلى أن بعض المنظمات والأحزاب الغربية مازالت تتخذ موقفا سلبيا من ثورة 30 يونيو.



ولفت سعيد إلى أن الغرب لا يفهم العلاقة المتينة بين القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرا إلى أن المصريين أدركوا مبكرا إن الإخوان يسعون لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة إخوانية.