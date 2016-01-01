نبيل الحلفاوى يرشح ثلاثة منتخبات للوصول إلى نهائى كأس العالم

كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن أمنيته بوصول ثلاثة منتخبات إلى نهائى كأس العالم وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وقال نبيل : " 3 منتخبات أتمني فوز أحدها بكأس العالم والأسباب منها ما هو فني وما هو متعلق بمحمد صلاح.. أولا: انجلترا : لانها قطعت شوطا لابأس به في التخلص من أسلوبها التقليدي الممل بالاعتماد طول الوقت على التمريرات الطولية وتلعب كرة جماعية متماسكة غير معتمدة فقط على هدافها كين.. وتعاطفا لأنها مهد كرة القدم الحديثة وتحتضن أقوى دوري بينما منتخبها لم يفز بكأس العالم سوى مرة واحدة منذ 56 عاما... ولأن ابننا بيلعب عندهم وموجبين معاه وبيحبوه وخصوصا الليڤراوية اللي بيعشقوه وبيغنوله وأطفالهم اللي بيقلدوه حتى في السجدة بعد الهدف".



وأشار الحلفاوى الى ثاني المنتخبات هى بلجيكا لانها تلعب كرة جماعية قوية هجومية ممتعة.. إلى جانب مهارتهم هازارد اتكلم كويس أوي عن صلاح.. وبروين الحريف كان أحد المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الانجليزي مع صلاح وأعلن وقتها أنه أعطى صوته لصلاح.. وطبعا لوكاكو المرعب واللي صعب علينا لما حكى عن طفولته الحزينة".



وأوضح : "ثالث المنتخبات هى البرازيل لانها عشق قديم تاريخي لسحر الكرة مع التحفظ على المستوى الحالي وخلو الفريق من أساطير الكرة اللي كان آخرهم رونالدينيو. الأخ نيمار ده ما طلعش جامد أوي.. هو نجمهم لكن أنا شايف كوتينيو أفضل.. وعشان كوتينيو اللي كان حبيب صلاح في ليڤربول وكان سلاح الإمداد والتموين بتاعه".