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فن

ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:48 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص، النجم ياسر جلال، و المطرب أحمد الشامى، والمخرج محمد فاضل، على تقديم واجب العزاء الفنان الراحل مدحت مرسي، المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان مرسي قد توفي الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ68 عاما.

يذكر أن الفنان مدحت مرسي، والد المخرج أحمد مدحت والمؤلف أيمن مدحت، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها، منها رأفت الهجان، بطل من الصعيد، ظرف أسود، دهشة، الطريق إلى إيلات" وغيرها.
ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور
ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور
ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور
ياسر جلال يقدم العزاء لأسرة الفنان مدحت مرسي .. فيديو وصور

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