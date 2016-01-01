زعيم عصابة خطر يهرب من السجن بطائرة هليكوبتر للمرة الثانية .. صور

تمكن زعيم عصابة سيئ السمعة الذي قال إنه يستلهم حياته الإجرامية من فيلم "سكارفيس" من الهرب من سجن شديد الحراسة، بالقرب من باريس، على متن طائرة هليكوبتر مختطفة اليوم الاحد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، هرب ريدين فيد 46 عاما الذي كان في يوم من الأيام من أكثر المطلوبين في فرنسا، من السجن في ريو بالضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة، بمساعدة اثنين من شركائه في ظرف دقائق.



واستخدام شركاء زعيم العصابة قنابل الدخان واسلحة تقليدية، للتغلب على الحراس في غرفة زيارة بالمنشأة، حيث كان فيد يتحدث إلى أخيه ، وفقا لمشرفة السجن مارتيال ديلابرو.



وقالت ديلابرو ان الرجال سرعان ما نجحوا في الهروب بالمروحية في عملية استمرت 10 دقائق.



وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها فيد في كسر هروب مذهل ، ففي عام 2013 ، قام بالهروب من سجن في شمال فرنسا باستخدام الديناميت، و تم القبض عليه بعد ستة أسابيع.



هبطت المروحية التي اختطفت من مدرب طيران مرعوب - في حوالي الساعة 11.15 في ساحة السجن.



وقام الرجلان المسلحان ببنادق برمي قنابل دخان قبل أن يدخلا إلى غرفة زيارة السجن باستخدام الأدوات الكهربائية، وتمكن زعيم العصابة من الهرب بمساعدة شركائه.



وعثر على الطائرة الهليكوبتر في وقت لاحق في جارجيس ليه جونيس ، وهي ضاحية شمال شرق باريس على بعد حوالي 37 ميلا من السجن، حسبما ذكر مصدر ، مضيفا أنه تم إطلاق عملية مطاردة في جميع أنحاء منطقة باريس.