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ثقافة

محمد ثروت ورحاب مطاوع يتألقان بالمركز الثقافي بطنطا

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:50 م
صدى البلد
طارق موسى
ضمن احتفالات وزارة الثقافة لليوم الثاني على التوالي بإعادة افتتاح المركز الثقافي بطنطا، والذي يتواكب مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة يونيو، أقيمت مساء اليوم حفل فني أحيته فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

شارك في الفصل الأول منه نجوم دار الأوبرا المصرية "ياسر سليمان، رحاب مطاوع، رضوى سعيد، أميرة سعيد"، وشارك في الفصل الثاني للحفل ابن مدينة طنطا الفنان الكبير محمد ثروت والذي يشدو بمجموعة كبيرة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية التي اشتهر بها.

يذكر أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة افتتحت مساء أمس حفل 30 يونيو المركز الثقافي بطنطا "مسرح بلدية طنطا سابقا" بعد توقف دام 8 سنوات ليعود منارة للثقافة في وسط الدلتا، وتستمر احتفلات الوزارة باعادة افتتاحة حتى 5 يوليو بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.

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