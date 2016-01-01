بوي باند يطلق أغنيته الجديدة

أطلقت فرقة بوي باند أغنيتها الجديدة المنتظرة، منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأعلن عنها المطرب والمنتج هشام جمال، صاحب شركة روزنامة للإنتاج الفني ومطرب بفرقة بوي باند، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر وغرد قائلا: "‏حبيبتي وصاحبتي وبنتي".



وأغنية حبيبتي وصاحبتي وبنتي من كلمات محمد ابراهيم والحان هشام جمال، توزيع مادي.



يذكر أنه تم تعيين المنتج هشام جمال مستشارًا فنيًا لشركة الأهلي للاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال الإعلام، وخاصة التليفزيون، وذلك للعمل على تطوير قناة الأهلي حتى تتمكن من تقديم محتوى إعلامي يليق بالنادي ويسعد جماهيره الغفيرة في كل مكان.