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محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة "في حب كتاب الله" لحفظة القرآن.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الطلبة الفائزين فى مبادرة " فى حب كتاب الله " والتى نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان حيث بلغ عدد الطلبة المكرمين 33 فائزا من إجمالى 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من أبناء المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم علوم الدين إلى جانب اهتماماتهم الدراسية مشيدًا بالمستوى الذى ظهر عليه الطلاب المشاركون خاصة صغار السن منهم .. كما حثهم وكذا أسرهم على تكرار ذلك الإنجاز خلال العام القادم والحرص على مضاعفة ما قاموا بحفظه من القرآن الكريم ، وضرورة انتهاج التفوق فى حياتهم العلمية والعملية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته المحافظة بالتنسيق مع المكتب الأزهرى لتحفيظ القرآن الكريم بنادى الشركة الشرقية للدخان بميدان قاعة سيد درويش بالهرم .

حضر الاحتفال المهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور عبدالوارث عثمان رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر والشيخ هشام عبدالله مدير المكتب الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم .
محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة "في حب كتاب الله" لحفظة القرآن.. صور
محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة "في حب كتاب الله" لحفظة القرآن.. صور
محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة "في حب كتاب الله" لحفظة القرآن.. صور
محافظ الجيزة يكرم الفائزين بمبادرة "في حب كتاب الله" لحفظة القرآن.. صور

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