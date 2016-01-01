أحمد موسى يكشف عن طلب للمعزول مرسي من وزير الداخلية ..فيديو

كشف الإعلامى أحمد موسى، عن حوار دار بين الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، مضيفا: "المعزول طلب من وزير الداخلية إعداد جيش وشرطة متوازيتان".





وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "جماعة الإخوان طلبت من وزير الداخلية عمل إدارة موزاية لإدارة الجوازات وأخرى موزاية لإدارة الأحوال المدنية"، موضحًا "محمد مرسى طلب من جميع المعلومات فى إدارة الجوازات، حتى تستطيع الجماعة التعرف على أى شخص".





وتابع: "المعزول محمد مرسي طلب أيضا من وزير الداخلية الأسبق تدريب خلايا الإخوان على هذه المهمة وفقا للوثائق الرسمية"، منوهًا بأن اللواء محمد إبراهيم ماطلهم في هذه المطالب لمدة 6 أشهر.