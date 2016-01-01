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سمير فرج: الإخوان سعوا لتحريف المناهج الدراسية ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:48 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية جاءت في غفلة من الزمن لحكم مصر، مشيرا إلى أن الإخوان كانوا يسعون لتغيير المناهج الدراسية، وتحريفها لصالحهم.

وأضاف "فرج"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان تتلقى تعليماتها من المجلس الأعلى الإسلامي في لندن، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتفكيك القوات المسلحة.

وأوضح مدير الشؤون المعنوية الأسبق، أن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

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