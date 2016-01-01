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الجيزة ترفع 1000 م3 مخلفات وقمامة خلف سوق ناهيا.. صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:59 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى بولاق الدكرور من رفع 1000م3 مخلفات وقمامة وأقفاص خشبية وبلاستيكية ملقاه خلف سوق ناهيا من ناحية سور السكة الحديد.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن المخلفات التى تم رفعها ناتجة عن أصحاب الفروشات والباعة الجائلين والباكيات بسوق ناهيا والتى أدت إلى ترك عدد من الباعة الباكيات الخاصة بهم داخل السوق و افترشوا الطريق العام.

وأضاف محافظ الجيزة، أن أعمال رفع المخلفات تمت على مدار شهر بمعدل 200 طن يوميًا من خلال 1000 نقله بسيارات ومعدات وفرق النظافة.

وأكد المحافظ أنه تم إزالة 75 حجرة خشبية وحجرات بالطوب ومخازن وعشش قام الأهالى والبائعين ببنائها منذ سنوات لإستغلالها فى تخزين معداتهم وبضائعهم.

وأضاف أنه تم رفع 200 بائع مفترش من حرم الطريق العام بشارع ترعة الزمر وفتح الشارع أمام الحركة المرورية والمارة مؤكدًا أن حى بولاق الدكرور قام بتوفير أماكن للباعة داخل السوق لعدم الإضرار بمصادر أرزاقهم.

وأوضح أن المحافظة ستقوم بعمل دراسة لتطوير السوق مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة وإدخال المرافق وإنشاء دورات مياه به.
الجيزة ترفع 1000 م3 مخلفات وقمامة خلف سوق ناهيا.. صور
الجيزة ترفع 1000 م3 مخلفات وقمامة خلف سوق ناهيا.. صور

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